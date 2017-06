Começa nesta quarta-feira (14) e vai até domingo (18), em Pitangui, a fase microrregional dos Jogos do Interior de Minas Gerais (Jimi).

A cidade de Formiga estará presente. Times de basquete, handebol e futsal da cidade, todos masculinos, disputarão a etapa.

Há seis anos atletas do município não participavam da competição amadora considerada a mais importante do estado de Minas Gerais.

A Prefeitura de Formiga, através do Departamento de Esportes Educacionais da Secretaria Municipal de Educação (Seme), irá disponibilizar transporte, suporte técnico e de logística, uniforme e lanche aos atletas. Na modalidade de basquete, o município conta com o apoio da Associação dos Amigos do Basquete de Formiga.

Na última semana, o vice-prefeito e secretário municipal de Educação, Cid Corrêa, acompanhou os treinamentos de perto. “É com muita alegria que conseguimos retornar a esta tradicional competição que é os Jimi. Neste ano, participaremos somente em três modalidades, mas, para os próximos, a expectativa é de crescimento e até de poder sediar os jogos. Gostaria, de antemão, desejar boa sorte a todos nossos atletas e comissão técnica, as portas da secretaria estão sempre abertas para atendermos as demandas do esporte formiguense”, comentou Cid.

“Para nós, que amamos e vivemos do esporte, é uma grande conquista este retorno aos Jimi. A expectativa é grande e esperamos poder melhorar a cada ano o suporte para os atletas. Gostaria de agradecer à Associação dos Amigos do Basquete de Formiga, em especial ao Cícero Barroso e ao Geraldo Magela, por nos apoiar nesta restruturação do esporte e retorno aos jogos”, ressaltou o supervisor de Esportes Educacionais da Seme, Yan Fernandes.

Os Jimi

O Programa Minas Esportiva/Jogos do Interior de Minas 2017 é um programa esportivo de integração entre municípios do interior e da capital do Estado e faz parte do projeto estruturador do Governo de Minas Gerais. Tem por finalidade desenvolver o intercâmbio social e esportivo, difundir a prática das várias modalidades esportivas e dar oportunidade aos jovens valores objetivando a melhoria física, técnica e tática do desporto dentro de uma comunidade ou região, possibilitando surgir novos valores no panorama desportivo nacional.

A competição é dividida em três fases (microrregional, regional e estadual), sendo que Formiga pertence à região sudoeste – oeste, que terá as duas primeiras fases disputadas em Pitangui.