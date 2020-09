Uma reunião da Câmara Municipal de Elói Mendes, no Sul de Minas, precisou ser encerrada depois de que a vereadora Maria Léia Domingos (PV) agrediu o vereador Silvério Rodrigues Félix (SD) e puxou o cabelo dele, na segunda-feira (31). A agressão aconteceu depois dela ter sido chamada de “comprada”.

A confusão começou após a Mesa Diretora ler uma denúncia contra o prefeito de Elói Mendes que havia chegado por correspondência. A carta apontou diversas irregularidades no sistema de controle interno do município, tanto em relação à nomeação de servidores quanto a gastos irregulares que teriam sido feitos pelo prefeito Paulo Roberto Belato Carvalho (PV), que é do mesmo partido da vereadora Maria Léia.

Após a leitura da denúncia, a vereadora pediu para se manifestar. “A controladoria interna da Prefeitura não existia? Controlador interno a Prefeitura sempre teve. Como que o controle interno da Prefeitura não conseguiu ver tantas coisas que aconteceram na administração?”, disse, citando diversos desvios que teriam acontecido em outras gestões e que a Câmara Municipal também não teria fiscalizado.

Uma das denúncias mencionadas por ela era contra o vereador Silvério Rodrigues Félix (SD), que se defendeu. “Não tenho medo de denúncia. Não tenho nada, pago aluguel, não tenho casa, ao contrário do que dizem alguns de má-fé”.