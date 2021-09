Nessa segunda-feira (30), um jovem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar depois do cometimento de dois crimes.

A ocorrência teve início por volta das 22h30, quando a vítima, um homem de 42 anos, comunicou que um cidadão havia furtado o automóvel dele, um Gol, no interior de uma chácara.

O crime foi flagrado pelas câmeras de monitoramento, que registraram o suspeito fugindo no veículo rumo ao bairro Parque Floresta 2, onde abandonou o carro.

No ato do rastreamento, os militares foram informados que um cidadão com as mesmas características do furto havia tomado de assalto uma motocicleta, seguindo pela MG-170, rumo a Lagoa da Prata.