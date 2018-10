Kolbie Sanders, de 24 anos, foi colocada à prova em uma situação extrema. Após terminar o noivado, poucos dias antes do seu casamento, descobriu que o pagamento do local da festa e da decoração não eram reembolsáveis. A moradora do Texas decidiu tomar uma decisão inusitada: doar sua festa para outro casal. O ato de empatia viralizou nas redes sociais e ajudou Kolbie a encontrar uma noiva para herdar sua festa.

A jovem ainda enfrentaria mais um desafio. Kolbie teria apenas 24 horas para encontrar um casal que concordasse em se casar no dia 20 de outubro. Em uma postagem no Facebook, ela determinou dois pré requisitos: enviar uma mensagem contando um pouco da história de amor do casal e revelar como a doação ajudaria os dois.

Na mesma postagem, Kolbie incentivou os amigos a compartilharem a história e endereçou a mensagem para aqueles que poderiam herdar o casamento: “Isto é para casais que não podem pagar um local chique ou para casais que estão gastando muito dinheiro em seus filhos para poder pagar um belo casamento”. Só o aluguel do local custou 3,5 mil dólares. “Isto é para casais que se amam e vão continuar escolhendo um ao outro para o resto de suas vidas”, reforçou o recado.