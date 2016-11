Superesportes

A final da Copa do Brasil entre Atlético e Grêmio, prevista para ser disputada nesta quarta-feira, às 21h45, na Arena, em Porto Alegre, foi adiada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por causa da comoção envolvendo a tragédia com a delegação da Chapecoense.

“A CBF comunica o adiamento da final da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, inicialmente prevista para amanhã. Definições a respeito deste jogo serão informadas ao longo do dia”, comunicou a CBF, em nota.

O presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, aprovou a decisão da CBF. “Com a tragédia acontecida, não há nenhum sentido na realização do jogo amanhã, diante do Grêmio. Solidariedade e respeito acima de tudo”, disse o presidente do Galo, em sua conta no Twitter.

Ao menos 76 pessoas morreram no grave acidente aéreo que envolveu o time da Chapecoense. O número de mortos foi passado pelo prefeito de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, em comunicado à imprensa. A aeronave que levava 81 pessoas – 72 passageiros e nove tripulantes – caiu na Colômbia na madrugada desta terça-feira.

O Atlético perdeu o jogo de ida no Mineirão por 3 a 1. O time mineiro precisa vencer a partida de volta por mais de três gols de diferença para ser campeão. Vitória alvinegra por dois gols leva o jogo para os pênaltis.