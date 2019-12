Uma semana após nove pessoas serem mortas durante ação policial em Paraisópolis, o baile funk da DZ7 voltou a ocupar as ruas da comunidade na Zona Sul de São Paulo na noite desse sábado (7) e madrugada de domingo (8). O evento teve a presença de religiosos, público reduzido e homenagem às vítimas.

Caixas de som foram desligadas por um minuto durante a festa e comerciantes que trabalhavam no local usavam camisetas grafadas “Paraisópolis pede paz. Luto”. Nas costas da roupa, o desenho de um anjo.

Segundo relatos ouvidos pelo portal G1, o baile começou por volta das 22h30 e terminou após as 6h.

André Pereira, integrante da pastoral da moradia da Igreja Católica, disse que participou do evento até as 3h. Ele conta que a redução de público era inquestionável. No local, chegou a ouvir de organizadores uma estimativa de 2 mil pessoas.

“Senti muito mais vazio, muito menos movimento. As pessoas estavam mais cautas, olhavam de lado. Falando com todo mundo, acharam que tinha umas duas mil pessoas no máximo.”

Na madrugada do dia 1°, quando o motim policial desmobilizou o baile provocando o tumulto, nove mortes e 12 feridos, o número de presentes estimado era de 5 mil pessoas.