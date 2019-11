Há algum tempo, uma mulher que caminhava tranquilamente pela rua foi “engolida” pelo portão automático da garagem da casa de um desconhecido. Filmada pela circuito interno de segurança, ela andou de um lado para outro sem saber o que fazer. Após a resolução do imbróglio, o vídeo caiu nas redes e viralizou em pouco tempo.

Passado o susto, Dona Marilene, a protagonista da história, foi convidada a reviver a experiência de forma diferente a convite do Telecine . Dessa vez, ela é ” engolida ” pelo portão e levada para o seu momento cinema em uma sala confortável, com sofá, pipoca, controle remoto e o streaming do Telecine , com mais de dois mil filmes.





“Fiquei muito feliz com o convite. Se eu me deparasse com um sofá e uma TV com acesso ao streaming da Telecine no dia em que fiquei presa na garagem, a situação teria sido muito mais confortável” comenta ela com humor. Assista ao vídeo que viralizou na internet.

tudo o que eu queria era a continuação da sinhorinha presa dentro da casa perdida pic.twitter.com/M7z6SiqMvw — Joleana (@juzao) October 28, 2019