Uma aposta feita em Bambuí faturou R$477.339,24 no concurso 32 do Super Sete, uma nova modalidade das loterias Caixa. O sorteio foi realizado nessa sexta-feira (18) diretamente do Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 6 – 2 – 9 – 0 – 9 – 7 – 8, e de acordo com o banco, somente uma aposta foi contemplada. Com isso o bilhete sorteado se torna o quarto vencedor da modalidade que já chegou a sua 32ª edição.

Além do prêmio principal, a Caixa informou que não houve vencedores nas seis colunas. Por outro lado, um prêmio de R$1.018,68 será dado individualmente a 60 apostas que cravaram cinco colunas. Quem acertou quatro (938 apostas), e três colunas (8.975) também foram premiados no concurso.

Fonte: TV Bambuí