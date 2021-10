Neste domingo (31), uma aposta de Formiga foi contemplada com o sorteio do Centro Oeste Cap. A sortuda é do bairro Rosário e ganhou R$3.750.

O prêmio de R$15 mil foi dividido para quatro apostadores. Os outros sortudos que também ganharam R$3.750 são das cidades de Bambuí, Santo Antônio do Monte e Abaeté.

Em outro sorteio, um sortudo de Lagoa da Prata ganhou R$10 mil.

Um apostador da cidade de Oliveira foi contemplado com R$100 mil.