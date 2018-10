Por Priscila Rocha

Os formiguenses estão com sorte, um mês após uma aposta feita na cidade ter faturado o prêmio máximo da Lotofácil, outra aposta acertou as 15 dezenas e faturou R$82.883,95.

A aposta foi realizada em uma Casa Lotérica no bairro Quinzinho e premiada no concurso 1726 sorteado na sexta-feira (19) em Santa Helena de Goiás/GO.

Outras 22 apostas também faturaram o prêmio sendo duas de Minas, três da Bahia, uma de Goiás, uma de Pernambuco, uma do Paraná, quatro de Santa Catarina, uma de Sergipe e nove de São Paulo.

Outras 1.603 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 522,73 cada uma; 29.627 apostas acertaram 13 dezenas e vão receber R$20 cada uma; 230.850 apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$8 cada uma; e 108.1489 apostas acertaram 11 dezenas e vão receber R$4 cada uma.

Confira os números sorteados:

01 03 05 06 08

10 11 12 14 15

17 19 20 22 25

Já o concurso 1727, realizado na segunda-feira (22), teve dois ganhadores, um de Cianorte/PR, outro de Bauru/SP, cada um faturou R$1.108.458,91.

Para o próximo sorteio que será realizado nesta quarta-feira (24) o prêmio estimado é de R$2 milhões.

Para apostar

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet.



Probabilidades

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Também é possível deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha.