Uma aposta de Guaxupé, no Sul de Minas, está entre as 57 apostas que acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, realizada no sábado (11). O ganhador vai dividir o prêmio recorde de R$ 159,1 milhões – o maior da história dessa modalidade de loteria – com outras 56 apostas vencedoras. Ele vai receber o valor de R$ 2.791.889,55.

A aposta do morador de Guaxupé foi simples, em cota única e feita pela internet. A Caixa Econômica Federal não divulga o nome do vencedor.

Na Lotofácil, a aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador deve escolher entre 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis.

As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (1) e nos seguintes estados: SP (18), PR (5), SC (5), BA (3), GO (3), MG (2), PA (2), RJ (2), CE (1), ES (1), MA (1), MS (1), MT (1), PE (1), SE (1), além de 9 apostas no Canal Eletrônico.