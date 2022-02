Um apostador do bairro Brasília, da cidade de Arcos, foi contemplado com R$10 mil no sorteio do Centro Oeste Cap, neste domingo (20).

O maior prêmio, no valor de R$100 mil, saiu para um sortudo da cidade de Cláudio.

Um homem da cidade de Divinópolis ganhou R$15 mil em outro sorteio. Já apostadores de Itaúna e Pitangui vão dividir o prêmio de R$5 mil, cada um levará R$2.500.

No Giro da Sorte, apostas de Nova Serrana, Luz, Abaeté, Oliveira, Pará de Minas, Divinópolis e Cláudio vão levar R$1 mil cada.