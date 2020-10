Um apostador de Belo Horizonte foi um dos quatro ganhadores do concurso 2060 da Lotofácil. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta, que realizada por meio do bolão de duas cotas, foi realizada na Casa Lotérica Premium, localizada no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul da capital mineira. O sortudo levou para casa o prêmio de R$ 1.019.961,90.

Além dele ou de quem comprou o bolão, o prêmio, que estava acumulado, foi dividido entre de Teresina (PI) e Curitiba (PR).

Além da Lotofácil 2060, a Caixa sorteou o concurso 5394 da Quina. Veja as dezenas sorteadas em ambos os concursos

LOTOFÁCIL

03 – 05 – 09 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.