Se a maioria das pessoas espera que 2017 seja melhor que 2016, um apostador de Belo Horizonte nem precisou esperar o ano passado acabar para ter certeza que este ano seria muito frutuoso. É que ele foi um dos seis felizardos que acertaram as dezenas da Mega da Virada, sorteada nesse sábado (1º), pela Caixa Econômica Federal. O prêmio, para cada vencedor, será de R$ 36.824.758,22.

O sortudo fez a aposta em uma lotéria no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha. Segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), após o término das apostas, às 14h desse sábado, foi apurado um montante de R$ 220.948.549,30, abaixo da estimativa de R$ 225 milhões, para o prêmio. Mais de 210 milhões de apostas foram registradas.

Os outros vencedores são de Fortaleza (CE), Campo Grande (MS), Fazenda Vilanova (RS), Salvador e Trizidela do Vale (MA). A aposta da capital do Mato Grosso do Sul foi feita por um bolão de 10 cotas, e cada um dos cotistas está embolsando cerca de R$ 3,6 milhões. Além da sena, 1.665 apostas acertaram a quina, e levaram R$ 25.481,21 cada. Com quatro acertos, houve 124.889 acertadores, que recebem o prêmio de R$ 485,30.

Confira os números sorteadas pelas Loterias da Caixa:

05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

De acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal (CEF), o apostador que levar a bolada poderá aplicar na poupança um rendimento mensal de quase R$ 1,4 milhão.

O vencedor poderá ainda se dar ao luxo de comprar cerca 37 imóveis no valor de aproximadamente R$ 6 milhões cada ou ainda adquirir uma frota de 40 helicópteros.

Os apostadores têm até 90 dias para retirarem seus prêmios em qualquer casa lotérica do país. Caso o prêmio seja superior a R$ 1.903,98, deve ser retirado exclusivamente em uma agência bancária da Caixa. O prazo para retirar o prêmio é de 90 dias.