Um apostador de Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas, acertou sozinho os 15 números do sorteio da Lotofácil realizado nessa segunda-feira (14). O sortudo vai levar para casa a bolada de R$1.792.037,74. De acordo com a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram: 02 – 04 – 08 – 09 -11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24 – 25.



Além da aposta feita em Minas, outros 1.354.833 de pessoas foram premiadas no concurso. Segundo a Caixa, 412 apostas acertaram 14 números e ganharam, cada, R$1.338,34. Outras 17.860 apostas fizeram 13 acertos e vão levar R$20. Os demais vencedores acertaram 12 e 11 números e, por isso, ganharam R$8 e R$4, respectivamente. O próximo sorteio da Lotofácil vai acontecer na quarta-feira (16), e o prêmio está estimado em R$2 milhões.



VEssa é a segunda vez em menos de um mês que um apostador de Minas ganha sozinho o prêmio principal da Lotofácil. No dia 25 de setembro, uma aposta feita em Belo Horizonte faturou R$2,2 milhões no concurso.



Como jogar



Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$2. Os sorteios são realizados as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 20h.

Imprimir