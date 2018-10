Funcionários da loteria Mega Millions disseram nesta quarta-feira (24), 24, que uma pessoa ganhou o prêmio de US$1,6 bilhão, o maior na história dos Estados Unidos. O bilhete premiado foi vendido no Estado da Carolina do Sul.

A pessoa, ainda não identificada, acertou todos os cinco números – 5, 28, 62, 65 e 70 – sorteados na noite de terça-feira (23). O sortudo ou sortuda poderá escolher receber o prêmio de US$904 milhões de forma imediata ou US$1,6 bilhão ao longo de 29 anos

Ainda não se sabe se há mais de um ganhador do bilhete premiado. O valor sorteado, que acumulou após ninguém ganhar na sexta-feira, 19, é um recorde. O segundo maior prêmio acumulado foi dado em um sorteio de 2016, no valor de US$1,5 bilhão.

O valor atual do bilhete é de US$ 2 e as chances de ganhar são de uma em 302,5 milhões. A Mega Millions é jogada em 44 Estados, em Washington D.C. e nas Ilhas Virgens.