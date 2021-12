Neste domingo (5), uma apostadora de Formiga foi contemplada com R$ 100 mil no sorteio do Centro Oeste Cap. A sortuda reside na área central da cidade.

Além disso, outro apostador de Formiga que reside no bairro Vila Castro foi contemplado no “Giro da Sorte 10” e recebeu R$1 mil.



Apostadores de Pará de Minas e Santo Antônio do Monte vão dividir um prêmio de R$15mil.



O sorteio de R$10 mil saiu para uma moradora de Divinópolis.