Dois apostadores de Formiga foram contemplados com R$ 5 mil no sorteio do Centro Oeste Cap, deste domingo (27). Ao todo, sete premiações, nessa categoria, foram distribuídas entre os ganhadores da região.

O primeiro formiguense que levou a premiação é morador do bairro Cidade Nova. O bilhete premiado foi adquirido no ponto de venda da Dona Divina.

O segundo contemplado reside no bairro Santa Tereza. Ele adquiriu o bilhete no Ponto da Cerveja.

Os outros prêmios de R$ 5 mil foram divididos para apostas das cidades de Itaúna, Pará de Minas, Passa Tempo, Pompéu e Lagoa da Prata.