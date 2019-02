Cibercriminosos criaram aplicativos falsos da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e para pagamento de IPVA, que, quando instalados pelas vítimas, infectam celulares Android. Disponíveis na Play Store – a loja de apps oficial do Google – os apps já foram baixados mais de 17 mil vezes. As informações são da empresa de segurança Kaspersky Lab.

Estes aplicativos estão na Play Store desde dezembro do ano passado e foram publicados com o nome do Ministério da Tecnologia. Uma vez instalados nos smartphones, serão exibidas apenas instruções de como obter a CNH digital junto ao site do Detran e efetuar o pagamento do IPVA nos sites oficiais. No entanto, os apps falsos ativam um adware, que exibirá propagandas de forma invasiva e sem a permissão do usuário. Neste caso, adwares, discadores automáticos e outros são programas maliciosos que podem ser utilizados por invasores para danificar o dispositivo do usuário ou explorar dados pessoais, não tendo nenhuma utilidade prática.

As páginas abertas possuem metadados, ou seja, dados sobre outros dados, e carregam propagandas em tela cheia, utilizando técnicas de Black Hat SEO – termo utilizado para designar dois extremos de práticas digitais, que podem ser bem ou mal-intencionadas. Os apps maliciosos são bloqueados por soluções de segurança atualizadas, que indicam o veredito “AdWare.AndroidOS.Brasad”.

“Cibercriminosos brasileiros escolheram um tema de interesse público: a adoção da carteira de motorista digital para ganharem dinheiro de forma ilícita e distribuir aplicativos falsos e sem utilidade”, alerta Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky Lab. “Um adware consome banda de internet, bateria, além de dar para o dono da versão fraudulenta o direito de executar scripts no aparelho do usuário, que poderão inclusive minerar criptomoedas”, finaliza.