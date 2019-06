Redação Últimas Notícias

Formiga recebe neste sábado (1º) a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. O evento será realizado às 15h30, no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular).

O show aérea ocorrerá como parte da programação da celebração dos 161 anos do aniversário da cidade. Durante a apresentação será realizado uma campanha de doação de livros.

A doação faz parte do projeto #DoeUmLivro que ocorre em parceria com a Força Aérea Brasileira (FAB) desde o ano passado. A campanha é realizada durante as apresentações da esquadrilha em todo o país.