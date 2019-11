Parece que a polêmica envolvendo Marcão do Povo, que aconteceu na última terça-feira (12), voltou a se tornar assunto na mídia. Isso porque, na manhã desta segunda-feira (19), o apresentador do “Primeiro Impacto”, do SBT , se pronunciou sobre o ocorrido.

Leia também: Depois de ser debochado em jornal do SBT, homem é achado morto