O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Formiga informa que em reunião realizada, nessa terça (11), foi aprovado o edital de chamamento público para projetos sociais que serão realizados com recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com a Resolução 137 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda).

Confira no link o edital.

Fonte: Decom