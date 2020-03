O Legislativo formiguense aprovou, na reunião ordinária desta semana, um projeto de auxílio à luta contra a violência à mulher.

O Projeto de Lei 390/19 dispões sobre a obrigatoriedade de adoção de medidas de auxílio à mulher em situação de risco em bares, restaurantes em suas dependências.





De autoria da vereadora Joice Alvarenga, o projeto explica que “caracteriza-se como situação de risco, toda e qualquer manifestação expressa verbalmente, coercitiva, ameaçadora, de assédio, atitudes de violência psicológica ou física”. O auxílio à mulher será prestado pelo estabelecimento mediante oferta de acompanhamento até o carro, ou outro meio de transporte, ou comunicação à polícia.





Na justificativa que acompanha o projeto, Joice explica que a proposta foi apresentada pelo Coletivo Irmandade das Flores, inspirado em lei que vigora em Serra, no Espírito Santo. A autora também destaca que se sente no dever de “proporcionar medidas de proteção, no intuito de minimizar – ainda que modestamente – os índices de violência contra a mulher”.