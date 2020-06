A Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico de Formiga deu início à convocação de aprovados no Concurso Público da Prefeitura e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), que foi homologado parcialmente pelo Decreto 8.255 (de 22 de maio de 2020).

Até o momento, foram chamados 31 candidatos que concorreram aos cargos que tiveram apenas provas objetivas e discursivas. Para os cargos que têm a necessidade de “Prova de Títulos” e “Prova Prática”, a homologação ainda não foi concluída, devido à suspensão do processo pelo motivo do período de pandemia da Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, as convocações serão feitas de maneira gradativa, levando em consideração as necessidades do Executivo. As chamadas foram feitas para atender às secretarias de Saúde, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Humano, que estão ligadas diretamente ao enfrentamento à Covid-19 e o combate à dengue.

A secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico ressalta que contratações temporárias poderão ser feitas para atender ao excepcional interesse público, seguindo a listagem dos aprovados no certame, conforme previsto no Decreto 7.394 (de 25 de maio de 2018).