O Prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, em conversa telefônica com o presidente do Grupo “ABC”, nesta sexta-feira (31), recebeu a notícia de que no município será construída uma unidade de “Atacarejo” (venda em atacado e varejo) da Rede de Supermercados ABC.

De acordo com Valdemar Amaral, serão geradas na cidade, aproximadamente, cem vagas diretas de empregos.

Ele informou, ainda, que o projeto está sendo finalizado e que, em breve, será assinado o contrato para o início das obras.

Eugênio Vilela manifestou satisfação com a vinda do empreendimento para o município e colocou o Sine Formiga à disposição para a divulgação das vagas. O presidente ressaltou que, com o início das atividades do “Atacarejo” priorizará a compra de produtos agrícolas diretamente dos produtores rurais de Formiga e região.