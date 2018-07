Redação Últimas Notícias

Os índices de umidade do ar continuam críticos em Formiga e região. De acordo com a Climatempo, a semana será de alerta laranja devido à umidade baixa que pode oscilar entre 15% e 30%.

O índice ideal, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é no mínimo 60%. Desta forma, as pessoas devem ficar atentas, beber bastante líquido e evitar exposição ao sol entre 10h e 16h, quando ocorre maior radiação solar.

As madrugadas seguem geladas com mínimas de 13°C. Céu claro com temperatura máxima de 31°C na parte da tarde deve marcar a semana.