O lateral-esquerdo Guilherme Arana admitiu que a atuação do Atlético ficou aquém na derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, de virada, no Mineirão, na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro.

“A verdade é que não jogamos nada. A gente tem que trabalhar e esperar o próximo jogo. A questão de cansaço não (não foi o problema), a gente tem profissionais que cuidam disso. A gente tem que entrar em campo sempre para vencer. Infelizmente, hoje perdemos”, disse o jogador na saída de campo.

O Galo abriu o placar com Hulk, em cobrança de pênalti aos 39 minutos do primeiro tempo, e levou a virada com dois gols de Yago Pikachu, aos 14 e aos 49 do segundo. A etapa final foi completamente dominada pelo Leão.

Na próxima rodada, o Galo duela com o Sport, domingo (6), às 20h30, na Ilha do Retiro. Antes, porém, entra em campo pela Copa do Brasil, torneio em que enfrenta o Remo, quarta-feira (2), às 19h, no estádio Baenão, em Belém.