A primeira morte por coronavírus em Araxá foi confirmada na manhã desta segunda-feira (20) pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, vinculado à Prefeitura.

Segundo a Administração, a paciente era uma idosa de 89 anos que tinha outras comorbidades e estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Misericórdia.

O hospital confirmou o falecimento na noite desse domingo (19). Não foram divulgados detalhes do velório e enterro.

Alerta

No comunicado do óbito, o comitê aproveitou para reforçar que a população precisa manter as medidas de isolamento social, “ficando em casa e as pessoas que precisarem sair devem usar máscaras. São medidas de proteção para se evitar contaminações pelo vírus em Araxá”.

Conforme dados da Prefeitura, a cidade tem três casos confirmados de Covid-19. O número bate com o último levantamento do Estado.

Outros dados

Ainda de acordo com último boletim da Prefeitura, de sexta-feira (17), 286 pessoas apresentam quadro de síndrome gripal, com 56 notificações para Covid-19 e a cidade aguarda 14 resultados.

Também há dois óbitos em investigação com suspeita da doença e outros 39 casos que deram negativo para o vírus.

