O arcebispo emérito de Belo Horizonte, cardel dom Serafim Fernandes de Araújo, morreu na madrugada desta terça-feira (8), aos 95 anos. O religioso estava internado em um hospital da capital mineira, e as causas do óbito não foram divulgadas pela arquidiocese de BH. Os detalhes do funeral, como o horário e local, ainda estão sendo definidos.

Dom Serafim nasceu em 13 de agosto de 1924 em Minas Novas, região do Vale do Jequitinhonha. Fez mestrado em Teologia e Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoniana. Sua ordenação se deu em 12 de março de 1949, na Catedral de São João Latrão, em Roma. Sucedeu dom João Resende Costa e tornou-se arcebispo em 5 de fevereiro de 1986, cargo que ocupou até 2004.

Luto

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, lamentou a morte e declarou que dom Serafim, agora, está “na palma da mão de Deus”. “O cardeal dom Serafim Fernandes de Araújo é presença admirável no coração do amado povo de Deus. Ao longo de mais de cinquenta anos de dedicação à Arquidiocese de Belo Horizonte, o cardeal deixa um legado de especiais feitos”, reconheceu.

Dom Walmor também destacou que a trajetória de dom Serafim “fez crescer no coração de cada pessoa, principalmente cristãos católicos de nossa amada Arquidiocese, o amor a Jesus Cristo e à Igreja. Por isso também, no coração de todos estará sempre a gratidão, a admiração e o respeito”.

O governador Romeu Zema (Novo) também emitiu uma nota de pesar. “Neste momento, o governador manifesta toda sua solidariedade aos familiares e amigos do cardeal mineiro”.

Vida religiosa

Dom Serafim cresceu em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, e aos 12 anos foi estudar no Seminário de Diamantina, onde se formou em Humanidades em 1942 e em Filosofia em 1944. Foi escolhido para ir estudar em Roma, onde fez mestrado em Teologia e Direito Canônico na Pontifícia Universidade Gregoniana.

Ordenado padre no dia 12 de março de 1949, na Catedral de São João Latrão, em Roma, retornou ao Brasil em 1951. Foi pároco em Gouveia, na região Central de Minas, onde ficou de 1951 a 1957. Nesse mesmo período, exerceu ministério de capelão da Companhia Industrial de São Roberto.

De 1956 a 1957, assumiu o posto de capelão militar do 3º Batalhão Militar da Polícia Militar de Minas Gerais. Também foi diretor de Ensino Religioso da Arquidiocese de Diamantina e professor de Direito Canônico no Seminário Provincial. Em Curvelo, onde foi pároco em 1957 e cônego de 1958 a 1959, também atuou como professor em várias escolas.

Sagrado bispo em 7 de maio de 1959, com apenas 34 anos – foi o mais novo bispo do Brasil -, transferiu-se para Belo Horizonte para ser auxiliar de dom João Resende Costa. Assumiu também os cargos de vigário geral, administrador e diretor de Ensino Religioso da Arquidiocese, além de tornar-se professor de Cultura Religiosa da PUC Minas. A partir de 1960, dom Serafim toma posse como reitor da PUC Minas.

Dom Serafim participou do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. O Cardeal também viajou para vários países, em visita a universidades, para participar de seminários e congressos sobre educação. Entre 1978 e 1981, foi membro do Conselho Federal de Educação.

Ministério em BH

A posse como arcebispo coadjunto ocorreu no dia 31 de março de 1983, no Ginásio do Mineirinho. Em 1986, dom Serafim tomou posse como arcebispo metropolitano, sucedendo dom João Resende Costa. Nomeado cardeal em 18 de janeiro de 1998. A cerimônia de início do seu percurso como cardeal foi celebrada nos dias 21 e 22 de fevereiro de 1998 pelo Papa João Paulo II. Tornou-se arcebispo emérito de Belo Horizonte em 2004, quando dom Walmor Oliveira de Azevedo assumiu o governo da Arquidiocese de Belo Horizonte.

