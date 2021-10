Nessa segunda-feira (11), uma jovem sem idade identificada, que reside na cidade Muzambinho, compareceu até o quartel da Polícia Militar em Capitólio, relatando que estava hospedada em uma casa no condomínio Escarpas do Lago e que foi estuprada por um jovem, morador de Arcos, que estava hospedado no mesmo local.

De acordo com o portal Folha Regional, a vítima e o suposto autor estavam em um evento no domingo (9), que estava acontecendo na cidade, e durante toda festividade o jovem insistia em conquistá-la, porém, por diversas vezes ela negou as investidas do rapaz.

A PM informou que a jovem afirmou que ambos fizeram uso de bebidas alcoólicas no evento.

Ainda de acordo com a vítima, ao final da festa, eles retornaram para a casa em que estavam hospedados, e ela entrou em um dos quartos para dormir.