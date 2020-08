Por decisão da administração municipal, a partir desta quarta-feira (5), Arcos passou a fazer parte da lista de municípios que aderiram ao Programa “Minas Consciente”, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019.

Para a gestão do município vizinho, seguir as diretrizes do Programa “Minas Consciente”, permitindo a retomada parcial da economia e observando o impacto no sistema de saúde, foi a medida mais sensata neste momento, pois o programa apresenta importantes protocolos de segurança sanitária a serem seguidos pelas prefeituras, empresas e cidadãos.

O Programa

A nova versão do Plano “Minas Consciente” entra em vigor neste mês de agosto de 2020. Na data de 30 de julho foram divulgadas as ondas conforme a metodologia anterior, cabendo aos municípios observarem as regras em vigor até então. A partir de amanhã, dia 06 de agosto, as tomadas de decisões já deverão observar as novas regras, e o estado informará em qual ‘onda’ a cidade de Arcos estará situada.