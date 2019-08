A Prefeitura de Arcos divulgou nesta terça-feira (20), o resultado do Levantamento Rápido de Índice para o Aedes aegypti (LIRAa).

O município que ocupa a terceira posição na região Centro-Oeste com mais casos prováveis de dengue (3.509 casos) apresentou uma queda relevante no risco de infestação do mosquito.

Conforme a Prefeitura, o resultado foi de 1,1%. No segundo LIRAa realizado em maio deste ano, a cidade apresentava 3,9% de risco de infestação.