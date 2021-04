Militares do Corpo de Bombeiros do Posto Avançado de Arcos, foram acionados no início da noite dessa sexta-feira (16), para atender uma ocorrência de incêndio às margens da BR-354, no trevo próximo ao Bairro Esplanada.

No local, os militares constataram que as chamas estavam próximo aos veículos que trafegavam pela rodovia, e a fumaça estava atrapalhando a visibilidade dos motoristas.

Com o uso de técnicas de combate a incêndio florestal a equipe conseguiu debelar o incêndio e garantiu a segurança dos motoristas que por ali passavam.

Bombeiros orientam