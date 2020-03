Um acidente registrado em Arcos na manhã desta quinta-feira (26), envolvendo um caminhão transportando uma máquina na caçamba derrubou um poste e deixou vários bairros sem energia elétrica.

O poste quase atingiu algumas casas e os cabos de energia ficaram espalhados pela rua.



Um dos pontos afetados foi o parque de transmissão de rádio e TV, no Morro do Pica Pau. As principais emissoras de rádio da cidade e os canais de TV aberta, estão fora do ar por causa do acidente.



O acidente ocorreu no Bairro Vila Boa Vista, próximo ao Campo do Vila, no acesso que liga o Bairro Vila Boa Vista e o Alvorada.