O boletim epidemiológico de Arcos registrou dois óbitos e 30 casos positivos para a Covid-19, nesta segunda-feira (19).

O município chegou hoje, à marca dos 100 óbitos pela doença. Há também dois óbitos em investigação.

O boletim ainda relata que, 7 pessoas estão em internação hospitalar e outras 5 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, 4 pacientes estão ocupando leitos clínicos e outros 5 estão em UTIs.

Óbitos

O 99° óbito é de um homem, de 63 anos, que residia na área central da cidade. Ele era portador de cardiopatia e hipertensão arterial e teve resultado positivo para a doença no dia 23 de março, e foi hospitalizado no dia 26, na Santa Casa de Bom Despacho. O óbito ocorreu no sábado (17).

A 100ª morte é uma idosa, de 64 anos, moradora do bairro Nova Morada II. Era portadora de hipertensão arterial, diabetes e obesidade. Teve resultado positivo para o coronavírus em 7 de março, e foi hospitalizada no dia 11, na Santa Casa de Bom Despacho. Ela faleceu hoje (19).

Casos confirmados hoje

17 homens:

Um homem de 39 anos, morador do bairro Jardim Canadá, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 21 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 58 anos, morador do bairro São Pedro, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 38 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 14 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 37 anos, morador do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 22 anos, morador do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 27 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 40 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 37 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 47 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 41 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 44 anos, morador da zona rural dos Paus Secos, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 12 anos, morador do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 54 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 23 anos, morador do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar.

13 mulheres:

Uma mulher de 84 anos, moradora do bairro Esplanada, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 36 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora do bairro de Lourdes, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 16 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 21 anos, moradora da zona rural dos Paus Secos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 59 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 20 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 77 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 15 anos, moradora do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 14 anos, moradora da zona rural dos Paus Secos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora da zona rural dos Paus Secos, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 41 anos, moradora do bairro Nova Morada II, e que está recuperada.

Fonte: Portal Arcos