Arcos contará, a partir de segunda-feira (23), com um posto avançado do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Prefeitura, a abertura da unidade foi antecipada para facilitar as ações de enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19).

As atividades serão antecipadas após a solicitação do prefeito de Arcos Denilson Teixeira realizar uma visita ao comando do Corpo de Bombeiros em Belo Horizonte, nesta segunda-feira (16).

De acordo com Denilson, não é mais possível esperar por uma inauguração. “O prédio já está pronto e equipado para receber o Corpo de Bombeiros. Estávamos aguardando uma agenda do governador que faz questão de participar deste momento, juntamente com o comando geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. No entanto, achei prudente que iniciássemos as atividades, devido as medidas preventivas do coronavírus, e posteriormente, em momento oportuno, faremos a inauguração oficial. O comandante do Corpo de Bombeiros entendeu nossa preocupação e garantiu que a partir de segunda o posto estará em pleno funcionamento”.