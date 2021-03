Num ato de extrema covardia, dois homens agrediram violentamente um idoso de 83 anos e a filha dele, de 59, para roubar. O crime ocorreu no fim da manhã de sexta-feira (26), no sítio onde estavam as vítimas, que é situado próximo da área urbana de Arcos.

Logo após a prática do delito, um intenso rastreamento foi desenvolvido pela Polícia Militar e os autores encontrados e presos. Com eles estavam uma arma de fogo, uma réplica de arma e um aparelho celular que fora levado.

As vítimas – um casal de 83 e 80 anos e a filha, de 59 – encontravam-se em estado de choque quando os militares chegaram ao local. Os criminosos usavam roupas de firma, bonés e botas e portavam enxadas, simulando serem trabalhadores industriais. Um deles pediu água e quando os moradores foram providenciar, o assalto foi anunciado.

Um autor entrou na casa, agrediu a filha do casal e roubou um aparelho celular; o outro espancou covardemente e sem clemência o idoso na área externa da casa, causando fraturas no nariz, mandíbula e diversas escoriações. Ambos fugiram assim que as vítimas começaram a gritar.