O boletim epidemiológico arcoense registrou 48 casos positivos de Covid-19, nesta quinta-feira (18). Também entraram para o boletim, dois óbitos em decorrência da doença.

O 43º óbito é de um homem, de 44 anos, morador do bairro Eldorado. Ele não possuía comorbidades e testou positivo no dia 6 de março, e foi transferido no dia 10, para a Santa Casa de Bom Despacho. Ele faleceu na quarta-feira (17) e foi sepultado no município de Luz, em Minas Gerais.

A outra morte foi de uma mulher de 79 anos, que residia na área central do município. Ela testou positivo para a doença em 8 de março, e foi transferida para o Hospital de Oliveira no dia 9. Ela faleceu nesta quinta-feira (18).

Até o momento, 44 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também outras três mortes sendo investigadas.