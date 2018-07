O Governo de Arcos, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo (Semcelt), da Confederação Brasileira de Vôlei, do Banco do Brasil e da Federação Mineira de Vôlei, lançará neste sábado (21) o ‘Programa Viva Vôlei’.

O evento será realizado no Poliesportivo, com início às 9h30, e contará com a presença do atleta medalhista olímpico, Marcelo Negrão.

Segundo a secretária de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Mariana Carvalho, Arcos foi escolhida devido a estrutura esportiva da cidade. “Nosso município foi escolhido para desenvolver um núcleo do projeto VivaVôlei, cujo objetivo é o fomento do esporte na categoria de base, a ser desenvolvido na quadra da Escola Municipal José Bonifácio Gonçalves, no bairro Brasília. A escolha da cidade foi graças a estrutura esportiva existente aqui, já que conta com quadras em praticamente todos os bairros e um ginásio Poliesportivo com professores capacitados”, reforçou.