Na manhã desta sexta (6), de forma simultânea nos municípios que compõem a 7ª Região da Polícia Militar, foi realizada uma grande operação policial contra o tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e outros crimes vinculados. Militares cumpriram dezenas de mandados judiciais de busca e apreensão, visando capturar infratores e apreender substâncias entorpecentes.

Em Arcos, na primeira ocorrência, um homem de 37 anos foi preso no bairro Calcita. Ele arremessou um embrulho plástico pela janela do apartamento onde mora assim que percebeu a aproximação dos policiais. No embrulho havia uma porção considerável de cocaína e seis pinos contendo a mesma substância, além de um pino vazio. R$102 em dinheiro – de procedência duvidosa – e um celular também foram apreendidos. O indivíduo, que já foi preso outras vezes, é alvo de várias denúncias sobre tráfico de drogas naquela região e foi conduzido à delegacia.

Em outra ocorrência, que se iniciou no bairro Esplanada e se desdobrou até a comunidade rural de São Domingos, três homens foram presos. Eles têm 23, 24 e 27 anos. Durante a ocorrência foram apreendidos: 12 pés de maconha (planta cultivada), 38 munições intactas calibre 22, uma bucha e um tablete de maconha, uma balança de precisão, anotações referentes ao tráfico, R$830 em dinheiro e embalagens para armazenamento de substância entorpecente.

Na terceira ocorrência, registrada no bairro Hilda Borges, um jovem de 26 anos foi preso e apreendidos: dois papelotes de cocaína, R$312 em dinheiro, um revólver calibre 32 e um celular.