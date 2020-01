Na tarde desta segunda-feira (27), o prefeito de Arcos Denilson Teixeira, o secretário de Fazenda Dênio Dutra e a secretária de Governo Flávia Carvalho anunciaram reajustes no salário e ticket alimentação dos servidores municipais.

O reajuste anunciado é de 4% nos salários e 20% no ticket alimentação. “Apesar de todas as dificuldades que o nosso governo está enfrentando, é um grande avanço nos vencimentos dos servidores. Quando entramos na prefeitura, o ticket alimentação, por exemplo, era de R$80. Já no primeiro ano elevamos pra R$100 e agora acrescemos para R$120”, contou o prefeito.

O pacote de aumento (que abrange somente os servidores e não os agentes políticos) segue para aprovação da Câmara Municipal, em forma de Projeto de Lei, retroativo ao mês de janeiro.