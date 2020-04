A partir de segunda-feira (13), entra em execução o Plano de Retomada Gradual das atividades comerciais de empresariais da cidade de Arcos.

A proposta foi apresentada pelo prefeito da cidade, Denilson Teixeira, em vídeo amplamente divulgado nas redes sociais (Confira o pronunciamento abaixo), na noite de quarta-feira (8).

Além do vídeo, foi preparado um documento explicativo com todo o plano e como ocorrerá a retomada gradual das atividades.

De acordo com o prefeito Denilson, caberá aos empresários manter todas as regras estabelecidas para controle e segurança dos clientes. Essa ação será imprescindível para o sucesso dessa empreitada.

Em relação ao comércio de itens não essenciais, estão autorizados a abrir de segunda a sexta-feira, no horário de 12h as 17h, no modelo de disk-busque e delivery, com atendimento a meia porta, sem entrada de clientes nas lojas.

Confira algumas das ações:

Restaurantes, bares e similares continuam funcionando no modelo delivery e disk-busque. Igrejas, templos e locais de reuniões espirituais e espiritualizadas continuam sem funcionamento. Visitas a hospitais também estão proibidas, exceto casos onde a família precise acompanhar o boletim médico.

Prestadores de serviços podem voltar a atender, desde que não haja a permanência de clientes em salas de espera e observe o uso de máscaras e álcool 70%. Todos os seguimentos devem seguir à risca o protocolo de higienização e preservação da saúde dos funcionários e clientes.

Todas as ações a serem tomadas estão dispostas no documento. O não cumprimento das ações pode levar a penalizações, uma vez que o exposto visa preservar a saúde pública.

Com informações do Portal Arcos Notícias