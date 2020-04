O Governo do Estado publicou ato no Minas Gerais desta quarta-feira (1º) nomeando novos delegados para os municípios de Arcos, Monte Santo de Minas e Carmo do Rio Claro, e novos escrivães de polícia para os municípios de São Sebastião do Paraíso, Cássia e Piumhi.

O delegado Fábio Lucas Gabrich Cruz e Silva foi nomeado para trabalhar na cidade de Arcos. O município já conta com o delegado Elmer Flávio Mateus.

Para Monte Santo de Minas, que atende também a Arceburgo e pertence a Regional de São Sebastião do Paraíso, foi nomeada a delegada Ariadya Carla Tavares Silva. Para Carmo do Rio Claro, foi nomeado o delegado Roberto Fontes Pinheiro.



Para escrivão de polícia da Delegacia Regional de São Sebastião do Paraíso, foi nomeado Ivan Pimenta Nunes. Para a Delegacia de Polícia Civil de Cássia, foi nomeado o escrivão Erivéton Siqueira Fernandes. E para Delegacia de Polícia Civil de Piumhi, a escrivã Kayla Cristina Chagas.