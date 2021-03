O boletim arcoense registrou nesta quinta-feira (4), o resultado positivo de 33 pessoas com a covid-19.

São 12 homens:

Um homem de 31 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 81 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 50 anos, morador do bairro Cruzeiro, e que está isolamento domiciliar;

Um homem de 27 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 72 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 18 anos, morador do bairro Esperança II, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 29 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 74 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 43 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 54 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 46 anos, morador do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar.

E 21 mulheres:

Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Cruzeiro, e que está isolamento domiciliar;

Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Pinheiros, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 67 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 52 anos, moradora do bairro São Vicente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 25 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Planalto II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 15 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 35 anos, moradora do bairro Juá II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 28 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Sion, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 08 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 72 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 41 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 52 anos, moradora do bairro Cruzeiro, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 74 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Brasília, e que está internada;

Uma mulher de 45 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 49 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 62 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está internada.

Nessa sexta-feira (5), o drive thru de imunização contra a covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, terá como público alvo os idosos de 84 anos. A ação ocorrerá das 8h30 às 11h, na Praça de Eventos, situada na avenida Sanitária João Vaz Sobrinho – Trecho II. É necessário que as pessoas estejam portando cartão de vacinação ou CPF.

Na manhã desta quinta-feira (4), foram aplicadas as vacinas nos idosos de 85 e 86 anos.

Fonte: Portal Arcos