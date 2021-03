O boletim epidemiológico arcoense registrou nesta quinta-feira (11), 75 casos positivos para a Covid-19. Na quarta-feira (10), ocorreu o óbito de um homem natural do município, mas que residia na cidade de Campos do Jordão, no estado de São Paulo.

O sepultamento aconteceu em Arcos, porém seu óbito não será registrado no boletim municipal. Até o momento, 32 pessoas faleceram no município, devido a doença.

Confira abaixo o registro dos casos positivos para Covid-19 desta quinta-feira:

40 homens: