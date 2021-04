O boletim epidemiológico de Arcos registrou dois óbitos e 26 casos positivos de Covid-19, nesta quarta-feira (7).

Até o momento, 84 pessoas faleceram no município por causa do vírus. Há também três óbitos em investigação.

Nesta quarta, 26 pacientes estão em internação hospitalar e outros 9 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Óbitos

O 83º óbito é de um homem, de 49 anos, que residia no bairro Olaria. Ele testou positivo para Covid-19 no dia 23 de março e foi transferido para Patos de Minas, no dia 25. O óbito ocorreu no sábado (3).

A 84ª morte é de um homem, de 80 anos, morador do bairro Calcita. Era portador de diabetes e cardiopatia e testou positivo para o coronavírus em 9 de março. Ele estava internado UTI da Santa Casa de Arcos. O óbito ocorreu nesta quarta-feira (7)

Casos confirmados nesta quarta-feira

15 homens:

Um homem de 41 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está internado;

Um homem de 41 anos, morador do bairro de Lourdes, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 29 anos, morador do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 33 anos, morador do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 52 anos, morador do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 41 anos, morador da zona rural do Barreiro, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 46 anos, morador do bairro Buritis, e que está internado;

Um adolescente de 20 anos, morador do bairro Nova Morada II, e que está recuperado;

Um homem de 40 anos, morador do bairro Sion, e que está recuperado;

Um homem de 49 anos, morador do bairro Brasília, e que está recuperado;

Um homem de 42 anos, morador do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 19 anos, morador do bairro Nova Morada II, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 64 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 73 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 83 anos, morador do bairro Gameleira, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 39 anos, morador do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar.

11 mulheres:

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro São Francisco, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 43 anos, moradora do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 53 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 22 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 34 anos, moradora do bairro Pinheiros, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora do bairro Nova Morada II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 23 anos, moradora do bairro Buritis, e que está recuperada;

Uma mulher de 47 anos, moradora do bairro Sol Nascente, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 60 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está internada;

Uma mulher de 46 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Fonte: Portal Arcos