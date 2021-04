O boletim epidemiológico de Arcos registrou dois óbitos e 26 casos positivos para a Covid-19, nesta quinta-feira (29).

De acordo com o boletim, a maioria dos pacientes positivados hoje tem a faixa etária abaixo de 60 anos (veja abaixo).

O município já registrou 108 óbitos pela doença. Há também dois óbitos em investigação.

Ainda de acordo com os dados do boletim, 5 pessoas estão em internação hospitalar e outras 5 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Arcos. Em outros municípios, 5 pacientes estão ocupando leitos clínicos e outros 4 estão em UTIs.

Óbitos

O 107° óbito é de uma mulher, de 61 anos, que residia no bairro Esperança I. Ela era portadora de hipertensão arterial e testou positivo para a Covid-19 no dia 23 deste mês, e na mesma data foi hospitalizada na Santa Casa de Arcos. Ela faleceu nesta quinta (29).

O 108° óbito é de um homem, de 62 anos, morador do bairro Santo Antônio. Ele era portador de hipertensão arterial e diabetes e testou positivo para o coronavírus em 31 de março. O idoso foi hospitalizado no dia 12 de abril, na Santa Casa de Arcos e posteriormente transferido para o Hospital Santa Lúcia em Divinópolis, no dia 13. Ele veio a óbito na quarta-feira (28).

Casos confirmados hoje

10 homens:

Uma criança de 07 anos, moradora do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 35 anos, morador do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 22 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 20 anos, morador do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 68 anos, morador da zona rural das Paineiras, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 32 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 61 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 43 anos, morador do bairro Sol Nascente, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 30 anos, morador do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 41 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar.

16 mulheres:

Uma criança de 09 anos, moradora do bairro Calcita, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 33 anos, moradora do bairro Calcita, e que está recuperada;

Uma mulher de 55 anos, moradora do bairro Calcita, e que está recuperada;

Uma mulher de 37 anos, moradora do bairro Nova Morada II, e que está em isolamento domiciliar;

Uma adolescente de 20 anos, moradora do centro da cidade, e que está recuperada;

Uma criança de 11 anos, moradora do bairro Nova Morada II, e que está recuperada;

Uma mulher de 31 anos, moradora do centro da cidade, e que está recuperada;

Uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Jardim América, e que está internada;

Uma mulher de 30 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está recuperada;

Uma mulher de 49 anos, moradora do bairro Juá, e que está recuperada;

Uma mulher de 38 anos, moradora do bairro Gameleira, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 53 anos, moradora da zona rural das Paineiras, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 42 anos, moradora do bairro Planalto, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 29 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 56 anos, moradora do bairro Floresta, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 50 anos, moradora do bairro Vila Boa Vista, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos