O boletim epidemiológico de Arcos divulgado nesta quarta-feira (23), apontou mais três casos da doença no município e um óbito.

O 7º óbito trata-se de mulher, de 71 anos, moradora do bairro Eldorado. A paciente era portadora de hipertensão arterial, e estava sendo monitorada pela equipe de saúde, devido ao fato de ter sido notificada com síndrome gripal.

No final de semana apresentou queixas de tosse e fraqueza, com sinais de complicações na segunda-feira (21) sendo levada ao Pronto Atendimento pela equipe do Samu, com uma Insuficiência Aguda Grave. Foi necessário o uso de ventilação mecânica.

Após estabilização do quadro, a paciente foi transferida para a UTI de Lagoa da Prata, onde veio a óbito. O sepultamento ocorreu de acordo com as normas da Vigilância Sanitária para Covid-19.