Arcos notificou, nesta quinta-feira (6), o seu primeiro caso confirmado de Flurona, conforme informou a secretária municipal de saúde, Adalgisa Borges, em entrevista ao Portal Arcos.

“O primeiro caso de Flurona foi registrado no município hoje”, disse Adalgisa Borges.

Trata-se, de um homem, de 30 anos, que esteve em viagem à Guarapari (ES) no final do ano de 2021. De acordo com a Secretaria, ele recebeu a vacina contra o novo coronavírus, porém não está vacinado para Influenza. Ele está em isolamento domiciliar, com sintomas leves.

O Flurona, que começou a ser identificado no Brasil neste ano, é um fenômeno de contaminação por Covid-19 e gripe simultaneamente, em uma mesma pessoa. Ele vem sendo chamado de “flurona”, que é a junção das palavras “flu” (gripe, em inglês) e “coronavírus”. O termo foi usado pela primeira vez após a confirmação de um caso em Israel.

Em Minas Gerais, até o momento – Segundo informações do site Estado de Minas – foi identificado apenas três casos de Flurona na cidade de Poço Fundo, no Sul de Minas, e há 2 casos suspeitos em Juiz de Fora. Porém, até o momento, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, ainda não confirmou os casos.

Aumento de casos de Covid em Arcos

Ainda na entrevista, Adalgisa falou sobre o grande aumento de casos de Covid-19 registrados no município nos últimos dias. Segundo ela, esse aumento de casos começou no dia 27 de dezembro, quando foram registrados 4 casos positivos, após 10 dias sem registros na cidade.

Questionada se esse aumento pode estar relacionado as festas e aglomerações de fim de ano. Em resposta ela disse que: “Se levarmos em consideração que o mês de dezembro é um período onde ocorrem várias reuniões e confraternizações familiares e de empresas, e o deslocamento de pessoas entre municípios e Estados e que houve, por parte da população, um relaxamento das medidas de segurança, pode-se sim relacionar o aumento do número de casos com estes eventos”, comentou.

Apenas nos últimos dois dias (04 e 05 de janeiro) foram registros 65 casos positivos na cidade.

Pessoas internadas no CTI

Adalgisa também disse que existem pacientes internadas na Santa Casa. Segundo ela, na quarta-feira (5) haviam nove pacientes internados no CTI e três na enfermaria. “Entre estes, quatro vieram transferidos de cidades da região. Esses pacientes deram entrada com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave, porém alguns aguardam resultados de exames e alguns foram descartados para Covid”.

Três casos de Influenza H3N2

Assim como está acontecendo em todo Brasil, além da Covid-19, Arcos também tem registrado muitos casos de gripe. Porém, além da Influenza A H1N1, agora também surgiu a nova cepa que é a H3N2.

Segundo Adalgisa Borges, entre os casos de gripe registrados em Arcos, foram identificados três casos da nova cepa A H3N2.

Porém, ela explicou que nem todos os casos chegam ao conhecimento da secretaria: “No município é realizado o teste rápido para detecção da Influenza pelos laboratórios da rede privada, porém, os exames para detectar o subtipo da Influenza são realizados pela FUNED (Fundação Ezequiel Dias) em Belo Horizonte, e nem todos os casos positivos para Influenza realizaram esse exame”.

Quanto ao número de casos de gripe, ela informou que a secretaria municipal de saúde não tem o número real, devido os exames serem realizados pelos laboratórios da rede privada, com isso, nem todos informam os casos confirmados. Ela ressaltou que, o serviço de Vigilância Epidemiológica do município já está realizando contato com os laboratórios para que os mesmos repassem esses casos à Secretaria de Saúde, para acompanhamento de surto.

Atendimentos no Ambulatório Covid-19

Adalgisa disse que todas as pessoas que estão apresentando sintomas gripais, em Arcos, estão sendo atendidas no Ambulatório Covid-19. Segundo ela, todos devem realizar o teste de Covid-19, pois os sintomas são os mesmos.

“Os pacientes negativos no teste rápido para detecção da Covid-19 são orientados a permanecerem em quarentena, visto que somente o exame não serve para descartar a doença, podendo ocorrer casos de exames falso negativo”, explicou.

A Secretária de Saúde também ressaltou que, devido ao aumento de atendimento no ambulatório, consequentemente, houve um aumento no tempo de espera dos pacientes. Porém, é uma situação que já começou a ser solucionada, pois a secretaria já está realizando o remanejando de profissionais para suporte no atendimento da população, para tentar diminuir o tempo de espera.

Além do remanejamento de profissionais, a secretaria municipal de saúde também realizou a compra de materiais para atendimento à população, a compra de teste rápidos, a manutenção do ambulatório Covid-19 e a priorização das ações da campanha de vacinação contra Covid-19.

Ao final da entrevista, a Secretária Adalgisa Borges fez algumas recomendações a população, quanto as medidas de proteção contra a Covid-19 e a gripe.

“A pandemia não acabou, oriento a população que mantenha as medidas de proteção que já são de conhecimento de todos como: usar máscara em público; lavar as mãos com frequência; manter o distanciamento seguro; manter etiqueta respiratória; preferir lugares abertos e bem ventilados; e ficar em casa se sentir indisposição”.

“Oriento ainda que caso apresente sintomas gripais procure atendimento no ambulatório Covid”.

