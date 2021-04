O boletim epidemiológico de Arcos registrou um óbito e 30 casos positivos de Covid-19, nesta segunda-feira (5).

Até o momento, 82 pessoas faleceram no município devido ao vírus. Há também três óbitos em investigação.

Nesta segunda, 24 pacientes estão aguardando transferência, 32 estão em internação hospitalar e outros 10 estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Óbito

O óbito registrado é de uma mulher de 84 anos, que residia na área central de Arcos.

Ela era portadora de hipertensão arterial e teve resultado positivo para o Coronavírus no dia 15 de março, e no mesmo dia, foi internada no Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis.

Após complicações em seu quadro de saúde, ela foi transferida para UTI e faleceu no domingo (4).

Casos confirmados nesta segunda

17 homens:

Um adolescente de 17 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 33 anos, morador do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 45 anos, morador do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 31 anos, morador do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 65 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 33 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 43 anos, morador do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 41 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 48 anos, morador do bairro Cruzeiro, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 34 anos, morador do bairro Cidade Nova, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 73 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 29 anos, morador do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 29 anos, morador do bairro Santa Efigênia, e que está em isolamento domiciliar;

Um jovem de 18 anos, morador do bairro Belvedere, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 48 anos, morador do bairro São José, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 23 anos, morador do bairro Buritis, e que está em isolamento domiciliar;

Um adolescente de 17 anos, morador do distrito da Ilha, e que está em isolamento domiciliar.

13 mulheres:

Uma criança de 04 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 31 anos, moradora do bairro Castelo, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 36 anos, moradora do bairro São Judas, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 43 anos, moradora do bairro Juca Dias, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 36 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 65 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 60 anos, moradora do bairro Brasília, e que está recuperada;

Uma mulher de 32 anos, moradora do bairro Santo Antônio, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 59 anos, moradora do bairro Jardim Bela Vista, e que está em isolamento domiciliar;

Uma criança de 07 anos, moradora do bairro São Judas, e que está recuperada;

Uma mulher de 59 anos, moradora do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 50 anos, moradora do distrito da Ilha, e que está internada;

Uma mulher de 49 anos, moradora da zona rural da Mata do Esgoto, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos